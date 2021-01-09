В Петербурге энергетики готовы к морозам

В Петербурге энергетики готовы к морозам
Бригады готовы выехать на места происшествий в любое время. Фото: pixabay

В городе вводят усиленный режим работы предприятий инженерно-энергетического комплекса.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 9 января, энергетики переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Такое решение принято в связи с понижением температуры воздуха.

Ремонтные бригады будут круглосуточно следить за функционированием систем энергоснабжения и выполнением аварийно-восстановительных работ. Разбираться с последствиями морозов готовы 653 бригады численностью более 1,2 тысяч человек. Также наготове спецтехника, дизель-генераторные установки и передвижные блок-модульные котельные.

Напоминаем, что на данный момент в Санкт-Петербурге минус 13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 18 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в новогодние праздники Ленобласть усиливает работу аварийных служб. Комитет государственного жилищного надзора и контроля напоминает жителям 47 региона, что на территории области работает круглосуточная Единая дежурно-диспетчерская служба по вопросам ТЭК и ЖКХ.

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