В новогодние праздники Ленобласть усиливает работу аварийных служб

В новогодние праздники Ленобласть усиливает работу аварийных служб
Горячая линия по вопросам ТЭК и ЖКХ работает круглосуточно. Фото: pixabay

Во время новогодних праздников в муниципальных образованиях Ленинградской области приняли усиленные меры для обеспечения бесперебойного водо- и электроснабжения, а также отопления.

Комитет государственного жилищного надзора и контроля напоминает жителям 47 региона, что на территории области работает круглосуточная Единая дежурно-диспетчерская служба по вопросам ТЭК и ЖКХ, поэтому в случае возникновения аварийной ситуации следует оперативно позвонить по телефону (812) 308-00-11.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе администрации Ленобласти, с другими вопросами, касающимися жизнеобеспечения населения, необходимо обращаться в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов, номера которых приводятся ниже:

Скриншот: пресс-служба Администрации Ленинградской области

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экстреннее службы Ленобласти в период новогодних каникул также будут работать в усиленном режиме.

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