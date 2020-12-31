В новогодние праздники Ленобласть усиливает работу аварийных служб

Во время новогодних праздников в муниципальных образованиях Ленинградской области приняли усиленные меры для обеспечения бесперебойного водо- и электроснабжения, а также отопления.

Комитет государственного жилищного надзора и контроля напоминает жителям 47 региона, что на территории области работает круглосуточная Единая дежурно-диспетчерская служба по вопросам ТЭК и ЖКХ, поэтому в случае возникновения аварийной ситуации следует оперативно позвонить по телефону (812) 308-00-11.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе администрации Ленобласти, с другими вопросами, касающимися жизнеобеспечения населения, необходимо обращаться в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов, номера которых приводятся ниже:

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экстреннее службы Ленобласти в период новогодних каникул также будут работать в усиленном режиме.