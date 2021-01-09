В Эстонии ответили на предложение войти в состав России

В Эстонии ответили на предложение войти в состав России
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Фото: facebook.com/Юри-Ратас

Эстонский премьер-министр Юри Ратас отреагировал на предложение оппозиционеров рассмотреть на референдуме вопрос о целесообразности вхождения Эстонии в состав России.

«Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы. Будучи премьер-министром Эстонской Республики, я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов <…> вынести на референдум идею или вопрос «Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?», — написал политик в Facebook.

Ратас обратился ко всем политическим силам с призывом осудить эту идею.

Ранее депутаты Партии реформ предложили вынести на референдум вопрос о вхождении страны в состав России. Таким образом депутаты хотели указать на абсурдность всего голосования, в котором, по их мнению, следует отклонить каждую инициативу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии к России.

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