Губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии к России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским властям не включать «избирательную память» и обратить внимание на другие исторические эпизоды.

Таким образом он ответил спикеру парламента Эстонии Хенну Пыллуаасу, который в новогоднем обращении вспомнил, что граница между Эстонией и РФ якобы продолжает определяться Тартуским мирным договором 1920 года.

Глава 47 региона напомнил, что в 1996 году Россия завершила переговоры с Эстонией о техническом описании общей границы. По словам Дрозденко, он принимал участие в переговорах в качестве представителя Кингисеппского района. При подписании протокола, как отмечает губернатор, эстонская сторона не имела никаких претензий.

«Потом правда находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», — передает пресс-служба администрации Ленобласти.

В 2014 году документ подписали министры иностранных дел Эстонии и России, а спустя год его внесли в парламенты стран для ратификации.

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