Бурджанадзе заявила, что Грузия в обиде на Россию

Бурджанадзе заявила, что Грузия в обиде на Россию
Грузия придерживается курса, намеченного Саакашвили. Фото: https://pixabay.com/

Она отметила, что иногда политики стремятся переложить на страну чуть ли не все проблемы.

Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе объяснила, почему некоторые грузинские политики пытаются исказить имидж России в глазах избирателей. Своим мнением она поделилась с «Коммерсантом».

Она отметила, что Грузия в обиде на Россию. Политик добавила, что некоторые политики по субъективным причинам пытаются обвинить страну чуть ли не во всех проблемах. Бурджанадзе убеждена, что современная молодежь в Грузии относится к России в основном негативно.

Бурджанадзе подчеркнула, что местные власти придерживаются курса, намеченного Михаилом Саакашвили. Она считает, что иногда перенимаются не самые удачные тренды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Крыму ответили Зеленскому цитатой из песни Пугачевой. По словам Молохова, новогоднее послание Зеленского было «слащаво-бессодержательным».

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