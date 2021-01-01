Бурджанадзе заявила, что Грузия в обиде на Россию

Она отметила, что иногда политики стремятся переложить на страну чуть ли не все проблемы.

Экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе объяснила, почему некоторые грузинские политики пытаются исказить имидж России в глазах избирателей. Своим мнением она поделилась с «Коммерсантом».

Она отметила, что Грузия в обиде на Россию. Политик добавила, что некоторые политики по субъективным причинам пытаются обвинить страну чуть ли не во всех проблемах. Бурджанадзе убеждена, что современная молодежь в Грузии относится к России в основном негативно.

Бурджанадзе подчеркнула, что местные власти придерживаются курса, намеченного Михаилом Саакашвили. Она считает, что иногда перенимаются не самые удачные тренды.

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