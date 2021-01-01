В Крыму ответили Зеленскому цитатой из песни Пугачевой

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому предложили переслушать песню Аллы Пугачевой, в которой поется о том, что жизнь невозможно повернуть назад.

Соответствующее заявление сделал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, комментируя новогоднее обращение украинского лидера.

По словам Молохова, новогоднее послание Зеленского было «слащаво-бессодержательным», несмотря на то, что в нем мелькали образы детей, а само поздравление было красиво снято, передает РИА Новости.

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — заявил Молохов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым «быть с Украиной».