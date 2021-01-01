Зеленский в новогоднем поздравлении попросил Крым «быть с Украиной»

Украинский президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал жителей Крыма и Донбасса, которые, по его словам, живет «в другом времени», перевести часы назад.

Таким образом, Владимир Зеленский в своем поздравлении в ночь на 1 января 2021 года призвал жителей Донецка, Луганска и Крымского полуострова «быть с Украиной». Более того, глава государства выразил надежду на скорое восстановление мира и возвращение Украине неподконтрольных территорий.

При этом украинский лидер, обращаясь к жителям Донбасса и Крыма, перешел с родного на русский язык.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Захарова назвала «заявлением из преисподней» угрозы Украины в адрес Крыма. Ранее украинский министр заявил в интервью ТСН, что тема Крыма станет для России «адской, а не священной». Он пообещал сделать это за счет усиления международного давления на Кремлю.