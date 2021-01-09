Вестибюль станции «Маяковская» в Петербурге закрылся на ремонт

Вестибюль станции метрополитена «Маяковская» уходит на капитальный ремонт с 10 января. На время работ вестибюль будет закрыт на вход и выход.

Пассажиры петербургской подземки по-прежнему смогут пересаживаться с первой линии метро на третью. Оба вестибюля станции «Площадь Восстания», на которую можно пересесть с «Маяковской», продолжат работать в обычном режиме.

Рабочим предстоит капитально отремонтировать вестибюль, кассовые помещения, машинные залы и наклонный ход. Смольный заплатит подрядчику 385 млн рублей.

Ремонтные работы продлятся 11 месяцев и завершатся в четвертом квартале 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция метро «Парк Победы» закрывалась на ремонт до 5 января.