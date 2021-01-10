Иммунолог дал советы тем, кто переболел COVID-19

Врач отметил, что не стоит брать на себя сильные физические нагрузки. Фото: pixabay

Врач отметил, что не стоит брать на себя сильные физические нагрузки. Фото: pixabay

Врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто уже переболел новой коронавирусом дома.

В частности, нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов, которые, к примеру, содержатся в зеленом чае и цитрусовых, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам иммунолога, это способствует восстановлению баланса про- и противовоспалительных веществ в организме, а также убрать избыточную воспалительную реакцию.

Врач отметил, что не стоит брать на себя сильные физические нагрузки. Если человек сразу после перенесенного заболевания будет нагружать себя, то будет расходоваться большой объем кислорода, который нужен для работы мышц и сердечно-сосудистой системы.

Специалист добавил, что умственную и физическую нагрузки стоит увеличивать постепенно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мутации коронавируса возникают в следствии неверного редактирования или повреждения копии РНК. К такому выводу пришли ученые британского Института Сенгера.