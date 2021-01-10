Жилищные организации Петербурга переходят на усиленную работу из-за морозов

Жилищные организации Петербурга переходят на усиленную работу из-за морозов
СИльные морозы в Петербурге - нечастое явление, поэтому жилищным службам необходимо мобилизовать ресурсы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко поручил городским жилищным агентствам перейти на дежурство в усиленном режиме из-за сильного похолодания.

Согласно поручению, в случае технологических сбоев на сетях, обеспечивающих дома отоплением, газом, водой и электричеством, районные администрации обязаны оперативно разворачивать штабы для устранения аварии. Жилищные и ресурсоснабжающие организации, в свою очередь, должны назначать дежурный специалистов, а аварийные службы — работать в режиме повышенной готовности.

Кроме того, управляющим организациям поручено провести внеплановый обход жилищного фонда с целью проверки работы систем энергоснабжения и состояния утепленности зданий. Контролировать работу жилищных агентств должны профильные заместители глав районных администраций и Жилищный комитет Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10 января температура воздуха в Петербурге и Ленобласти местами может понизиться до -21 градуса.

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Жилищные организации Петербурга переходят на усиленную работу из-за морозов
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