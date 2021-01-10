В Ленобласти на ж/д перегоне задержали мужчину с наркотиками

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в совершении покушения на сбыт наркотических средств (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Фото: pixabay

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении мужчины по обвинению в совершении покушения на сбыт наркотических средств (ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Фото: pixabay

В пятницу, 8 января, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержал мужчину. Он сопротивлялся и пытался применить насилие в отношении полицейского. При обыске у него нашли запрещенные вещества.

Мужчину задержали неподалеку от 5 пикета 9 километра железнодорожного перегона «Девяткино-Лаврики» во время проведения оперативного-розыскного мероприятия. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили смесь, в которой содержание наркотического вещества превышало 4 грамма, что является крупным размером.

По итогам обыска возбуждено уголовное дело, задержанного обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в крупном объеме (ч.3 ст.30 п.»г», ч.4 ст.228.1 УК РФ). По месту жительства обвиняемого также изъяли шприцы и некое растительное вещество, которое точно определит судебно-химическая экспертиза. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у жителя Волхова обнаружили 35 кг наркотиков.