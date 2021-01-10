Лукашенко озвучил цену российского газа для Белоруссии в 2021 году

Лукашенко считает, что цена могла быть ниже, однако просить Путина о снижении стоимости не намерен. Фото: Правительство Белоруссии

Лукашенко считает, что цена могла быть ниже, однако просить Путина о снижении стоимости не намерен. Фото: Правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил цену на газ, установленную Россией для поставок в республику в 2021 году.

Тысяча кубов обойдутся белорусскому бюджету в 128,5 долларов. Об этом Лукашенко заявил в прямом эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 10 января. Глава государства намекнул, что считает установленную стоимость завышенной «в условиях наших [России и Белоруссии — прим. ред.] отношений».

Вместе с тем, однако, Лукашенко добавил, что не намерен обсуждать вопрос снижения цен на газ с российским президентом Владимиром Путиным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко намерен «драться» за Белоруссию. Сейчас в стране напряжённая политическая ситуация — оппозиционеры пытаются получить власть. Волнения начались после президентских выборов в августе 2020 года, белорусы назвали их результаты сфальсифицированными.