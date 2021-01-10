Нарколог дал советы желающим бросить курить

Нарколог рассказал, что не против никотиновых пластырей, однако электронные сигареты плохо справляются с задачей бросить курить. Фото: рixabay

Нарколог рассказал, что не против никотиновых пластырей, однако электронные сигареты плохо справляются с задачей бросить курить. Фото: рixabay

Руководитель Института наркологического здоровья нации Олег Зыков объяснил, что бросить курить можно, только изменив модус поведения и способы коммуникации с окружающим миром.

По словам нарколога, курение является такой же зависимостью, как любая другая. При этом проблема зависимых людей в целом чаще всего заключается именно в образе жизни, который провоцирует поддержание вредной привычки. Бросая курить, нужно проанализировать, чем вызвано желание взять сигарету — физической потребностью и социальными шаблонами.

Эксперт подчеркивает, что бросающему нужно отказаться от ситуационных конструкций, вынуждающих его употреблять никотин, передает RT. В этом отношении бонусом могут послужить новогодние праздники — отдыхая дома, нет необходимости ходить на перекуры с коллегами, ритм жизни меняется и потребность в курении отходит на второй план.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о пяти привычках, которые продлевают жизнь.