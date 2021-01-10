Российскому бизнесу пообещали рост числа проверок в 2021 году

Российскому бизнесу пообещали рост числа проверок в 2021 году
Количество проверок в России увеличится. Фото: pixabay

В Минэкономразвития сообщили о том, что проверки российского бизнеса участятся в текущем году. В первую очередь компании будут проверять сотрудники Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и Россельхознадзора.

Об этом заявил в понедельник, 11 января, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев в интервью газете «Известия».

«В 2020-м ведомства и службы проводили намного меньше контрольных мероприятий, и в 2021 году они планируют начать потихоньку наверстывать упущенное: не потому что руки чешутся, а потому что уже действительно пора сходить и посмотреть на некоторые объекты. То есть существует отложенный спрос», – заявил Херсонцев.

Напомним, что в России после введения коронавирусных ограничений весной были приостановлены все плановые проверки малого и среднего бизнеса. Число проверок за первое полугодие 2020 года снизилось на 45,7% по сравнению с 2019 годом за аналогичный период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что самые высокооплачиваемые вакансии января в Петербурге назвали аналитики.

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малый и средний бизнес Минэкономразвития проверки бизнеса


 

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