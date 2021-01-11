У инженера неизвестный угнали Toyota за 2,5 млн рублей

У инженера неизвестный угнали Toyota за 2,5 млн рублей
Полиция разыскивает угонщика. Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства угона иномарки в Адмиралтейском районе.

Инцидент произошел 10 января.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился инженер и сообщил о том, что в период с 04:10 до 04:30 от д. 9 корп. 1 по ул. Парфеновской, неизвестный угнал его автомобиль Toyota Camry 2020 года выпуска, черного цвета, стоимостью 2 589 000 рублей.

По камерам видеонаблюдения видно, как машина уезжает со двора в сторону Обводного Канала.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге был задержан нетрезвый автоугонщик, попавший в ДТП.

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