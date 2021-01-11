Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале
Перед выходными будет длинная рабочая неделя. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В середине следующего месяца россиянам предстоит работать шесть дней подряд. Это связано с празднованием Днем защитника Отечества 23 февраля.

На последнюю неделю февраля выпадут всего три рабочих дня — 24-26 февраля. Предшествовать сокращенной неделе будет шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля включительно.

Как сообщили «РИА Новости», на субботу, в частности, перенесен рабочий понедельник, 22 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музеи зоопарки Петербурга вернулись к работе 11 января. Они откроются для посетителей после паузы из-за ограничений, введенных из-за коронавируса.

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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале
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