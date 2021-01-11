Петербург решил не просыпаться после зимних каникул — фоторепортаж Gazeta.SPb

Фотокорреспондент Gazeta.SPb прошелся по Петербургу в первый рабочий день после длинных каникул и не заметил особого ажиотажа ни в транспорте, ни в ресторанах.

Корреспондент нашего издания, который рано утром ехал в редакцию, отмечает, что в метро было на редкость свободно. Ни тебе давки в вагонах, ни столпотворения на платформах. Конечно, нельзя сказать, что народу вокруг не было вовсе. Но для первого в этом году рабочего дня все же маловато.

Фотограф запечатлел отнюдь не ломящиеся от пассажиров автобусы. При этом, кажется, не все горожане помнят, что находиться в салонах нужно в масках.

Не было особо ажиотажа и в кафе с ресторанами. Напомним, согласно постановлению правительства Петербурга, общепит с 4 января может работать не до 19:00, а до 23:00. О послаблении других ограничений читайте в материале Gazeta.SPb.

Напомним также, что фуд-кортам и фуд-плейсам в торговых центрах работать все еще запрещено.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что сулит петербуржцам первая в этом году рабочая неделя.