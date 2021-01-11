Какой в Петербурге будет первая неделя после новогодних праздников

Открытие музеев, выставочных пространств и зоопарка, возвращение в школы и на работу, продолжение вакцинации против коронавируса, морозы и возможные коммунальные аварии: Gazeta.SPb рассказывает о том, что готовит петербуржцам предстоящая неделя.

Длинные новогодние каникулы в Петербурге сменились рабочими буднями. Утром в понедельник, 11 января, горожане отправились в офисы и на предприятия. С этого дня снимается запрет на посещение музеев, концертов и Ленинградского зоопарка, а также на перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Напомним, что с 7 января можно ходить на спектакли, в том числе детские. Но залы должны быть заполнены не более чем на четверть. А кинотеатры так и вовсе не закрылась, хотя работали на тех же условиях.

Все остальные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса незадолго до Нового года, будут действовать до 31 января. Пока остаются закрытыми аквапарки и океанариумы, невозможна реализация дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования. Сохраняется запрет на работу фуд-кортов, фуд-плейсов и предприятий общепита в торговых центрах. Напомним, что городские кафе и рестораны, согласно постановлению правительства Петербурга, с 4 января могут обслуживать посетителей с 6:00 до 23:00, а не до 19:00, как предполагалось ранее.

После зимних каникул вернулись к занятиям дети. Уроки в школах возобновились в очном формате. Однако у горожан все еще есть возможность при желании перейти на смешанный.

Продолжается вакцинация против коронавируса. Пункты, где можно сделать прививку, работают во всех районах Петербурга — адреса можно найти на сайте комитета по здравоохранению. Но помните, что к процедуре допускаются те, у кого нет противопоказаний, о которых Gazeta.SPb рассказывала ранее.

Морозы, которые пришли в Северную столицу в конце прошлой недели, отступать пока не собираются. Специалисты предостерегают от обморожений и переохлаждения. Возможны коммунальные аварии. Так, прорыв трубы на Морской набережной 10 января изменил движение нескольких автобусов. Днем ранее кипяток разлился на Малой Балканской, из-за чего без отопления остался роддом. В случае парения покиньте место происшествия и не пытайтесь пройти или проехать по затопленному участку.

Праздники закончились (хотя впереди еще старый Новый год), нарядные ели свое отслужили. Напоминаем, что деревья можно не выбрасывать, а сдать в переработку — из них сделают корм и подстилки для животных.