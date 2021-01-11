Прямые авиарейсы запустили между Пулково и Усинском

Российская авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила авиарейсы, которые свяжут Санкт-Петербург и город Усинск в Республике Коми. Время в пути составляет 2 часа 25 минут.

Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Как сообщает в пресс-служба управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы», авиасообщение между Петербургом и Усинском открылось с 3 января. Рейсы выполняются два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Каждую пятницу из Усинска в 9 часов утра будут вылетать самолеты до Петербурга, прилетая в Пулково в 11:25. Вылет обратно в Усинск — в 12:30, а прибытие — в 14:55.

По воскресеньям самолет будет вылететь из Усинска в Петербург в 09:25, в обратном направлении — в 12:40.

Отмечается, что билеты до Усинска и обратно можно забронировать на сайте аэропорта или на официальном сайте перевозчика.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково открываются прямые рейсы в Калугу.