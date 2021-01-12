К Земле приближается опасный астероид

Стало известно, что в ближайшие два дня примерно в 8 млн километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид 2020 WU5, сообщили в лаборатории реактивного движения NASA.

Астероид 2020 WU5 принадлежит группе «аполлонов» — околоземных объектов. О нем узнали 29 ноября 2020 года, снимки были сделаны космическим телескопом NEOWISE.

Отмечается, максимальное сближение астероида с Землей ожидается в ночь с 13 на 14 января.

Несмотря на то, что 2020 WU5 пролетит достаточно далеко от Земли — от 8,1 до 7,5 млн километров — считается, что он из числа потенциально опасных околоземных космических объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что на Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября.