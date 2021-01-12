Жителей Ленобласти предупредили о шторме

В регионе будет метель. Фото: pixabay.com

В регионе будет метель. Фото: pixabay.com

Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

В Ленинградской области сегодня, 12 января, объявлено штормовое предупреждение. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону отметили, что ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим местным жителям стоит быть осторожнее на акваториях и дорогах.

Граждан просят закрыть окна, убрать все вещи с открытых балконов, а также обходить стороной шаткие конструкции и деревья.

«12 января, начиная с 12-15 часов, в западных районах ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра до 15-17 метров в секунду»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России.