Пропавший в филиале архива РАН в Санкт-Петербурге фрагмент старой печати найден

Пропавший в филиале архива РАН в Санкт-Петербурге фрагмент старой печати найден
Предмет пропал в филиале архива РАН. Фото: СПбФ АРАН

В Северной столице нашли древнюю грамоту с оттиском восковой печати. Предмет пропал в филиале архива РАН в период зимних каникул.

Об этом стало известно во вторник, 12 января. Филиал архива, где ранее обнаружили пропажу, обслуживают несколько учреждений академии наук. А сам предмет принадлежит одному из исторических институтов учреждения.

Как сообщил ТАСС, других подробностей директор СПбФ АРАН Ирина Тункина не привела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце 2020 года псковские археологи нашли средневековое расписное стекло и печать на Козьмодемьянском раскопе.

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