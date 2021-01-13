Среда встретит петербуржцев морозами до -14 и гололедицей

Среда встретит петербуржцев морозами до -14 и гололедицей
Заснеженный Петербург. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду в Северной столице ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой снег. Похолодает до -14 градусов.

Так, ночью 13 января в Петербурге подует юго-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, в дневное время его порывы ослабнут до 6-11 м/с. Столбики термометров покажут 12-14 градусов мороза.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на дорогах местами гололедица, горожан просят быть внимательными.

Атмосферное давление в течение суток будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 12 января было объявлено штормовое предупреждение.

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