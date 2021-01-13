У россиян будут требовать тест на Cocid-19 при въезде в Германию и Прибалтику

Компания Ecolines сообщила о санитарных требованиях, которые будут предъявлять всем пассажирам при въезде в Германию и страны Прибалтики. Соответствующие меры приняты из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Так, с 15 января для поездок в Германию, Литву, Латвию и Эстонию всем пассажирам нужно иметь результаты теста на COVID, подтверждающие отсутствие болезни. Проверка должна быть сделана не менее чем за 72 часа до поездки.

Как сообщили в пресс-службе транспортной компании, все прочие действующие ограничения на пересечение границ также остаются в силе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прибывающих в Бурятию россиян обязали сдавать тест на COVID-19. Соответствующая мера введена на срок до 20 января.