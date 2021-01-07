Прибывающих в Бурятию россиян обязали сдавать тест на COVID-19

Прибывающих в Бурятию россиян обязали сдавать тест на COVID-19
Лабораторное исследование будет бесплатным. Фото: Роспотребнадзор

Республика Бурятия ввела обязательное тестирование на коронавирус для пассажиров, прилетающих с неблагополучных по COVID-19 территорий. В этот список внесли Москву, Новосибирск, Красноярск и Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР распространяется на всех пассажиров, включая граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства.

Соответствующая мера введена указом главы Бурятии на срок до 20 января. Отмечается, что пассажиры смогут пройти лабораторное исследование бесплатно, прямо в аэропорту.

«На данных территориях на сегодняшний день регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции», — добавили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

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