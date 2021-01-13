В Сланцах полиция с погоней задержала пьяного водителя с трупом в машине

В Сланцах водитель «УАЗ Патриот» привлек внимание полицейских тем, что проигнорировал требование об остановке. Мужчине было, что скрывать, – в его салоне находился труп человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, сотрудники полиции организовали преследование нарушителя, которое завершилось успешно. Водитель доехал до деревни Хижина и врезался в сугроб, не справившись с управлением.

В салоне правоохранительные органы обнаружили труп мужчины 1978 года рождения. Кроме этого, сам водитель был в пьяном состоянии. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

«При осмотре салона автомобиля «УАЗ Патриот» на заднем сидении с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины. Водитель доставлен в полицию для разбирательства», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после обнаружения трупа с огнестрельным ранением в Ленобласти возбуждено дело об убийстве.