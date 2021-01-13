Петербург выделит 120 млн рублей на проекты горожан в рамках программы «Твой бюджет»

Идеи, которые должны быть реализованы за госсчёт, выбирать будут в июне — сентябре 2021 года сами горожане. Фото: pixabay

Идеи, которые должны быть реализованы за госсчёт, выбирать будут в июне — сентябре 2021 года сами горожане. Фото: pixabay

В среду, 13 января, пресс-служба Комитета по финансам Северной столицы информирует, что на проекты петербуржцев в рамках ежегодной программы «Твой бюджет» из городской казны выделят 120 миллионов рублей.

Прием заявок на участие открывается 15 января и будет действовать до 15 февраля. Подать заявление можно на сайте проекта. Участником может стать любой человек, который является гражданином РФ и достиг 18 лет. В заявке следует описать свою идею и район для её реализации. При этом необязательно представлять детально проработанную инициативу — главное, выразить желание участвовать в проекте.

Каждый район в итоге выбирает одну инициативу, но общее число заявок при этом не регламентируется. В 2021 году программа «Твой бюджет» будет действовать во всех районах, кроме Выборгского, Калининского, Кировского, Красносельского, Приморского и Пушкинского, которые участвовали в прошлом году. В это время они займутся реализацией проектов-победителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что голосование по проектам участников 2020 года завершилось совсем недавно, 30 декабря.