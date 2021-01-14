В метро Петербурга восстановили возможность оплаты проезда картой «Мир»

В четверг, 14 января, жители Северной столицы жаловались на невозможность оплатить проезд в метрополитене картой «Мир».

Немногим позже в пресс-службе петербургской подземки отметили, что устранили технические неполадки с оплатой проезда банковскими картами «Мир» через мобильные платежные сервисы. Оборудование на всех станциях метро сейчас работает в штатном режиме.

Отметим, что при использовании мобильного приложения банковской карты «Мир» стоимость проезда на метро снижается практически в два раза — вместо 60 рублей пассажир оплачивает лишь 33 рубля. Цены на проезд повысили с 1 января 2021 года. 60 рублей стоит разовый проезд, 41 рубль — в случае оплаты «Подорожником», 39 рублей — по «Единой карте петербуржца» и 33 рубля — при оплате через приложение ЕКП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Звенигородской» молодой человек стал играть в футбол прямо на путях. Теперь ему могут запретить пользоваться метро.