Собянин рассказал, когда Москва вернется к нормальной жизни

Собянин рассказал, когда Москва вернется к нормальной жизни
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда столица может вернуться к нормальной жизни. По его словам, это произойдет в мае, если люли будут прививаться от коронавируса.

«Я думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации», — сказал он в эфире «России 24».

По последним данным, в Москве зафиксировано 877,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, вылечились 722 487, умерли 12 241 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал увеличить число пунктов для массовой вакцинации от коронавируса. Об этом пишет ТАСС. Он отметил, что с каждым днем наращивается производство препарата, а это значит, что он будет становиться все доступнее для граждан.

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