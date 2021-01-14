Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

Причиной смерти Бориса Грачевского стал коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на его друга, артиста Владимира Долинского.

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Об этом стало известно 14 января.

Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря, спустя неделю его госпитализировали в больницу № 52. Перед Новым голо его жена рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Некоторое время 71-летний режиссер лечился в домашних условиях, однако его самочувствие ухудшилось. Его перевели в реанимацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 31 декабря, в канун Нового года стало известно, что основатель и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, борющийся с коронавирусной инфекцией, переведен в реанимацию.