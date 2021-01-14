Стала известна причина смерти Бориса Грачевского

Стала известна причина смерти Бориса Грачевского
Борис Грачевский. Фото: instagram

Причиной смерти Бориса Грачевского стал коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на его друга, артиста Владимира Долинского.

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Об этом стало известно 14 января.

Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря, спустя неделю его госпитализировали в больницу № 52. Перед Новым голо его жена рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Некоторое время 71-летний режиссер лечился в домашних условиях, однако его самочувствие ухудшилось. Его перевели в реанимацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 31 декабря, в канун Нового года стало известно, что основатель и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, борющийся с коронавирусной инфекцией, переведен в реанимацию.

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