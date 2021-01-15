Жителям Колпино вернули отопление

Жителям Колпино вернули отопление
В 23:20 теплоснабжение в Колпино было восстановлено. Фото: pixabay.com

Жителям Колпино тепло и горячую воду.

Из-за возникшей неисправности на ТЭЦ без теплоснабжения оставались 200 объектов.

В 23:20 теплоснабжение в Колпино было восстановлено в полном объеме, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Администрация района подтверждала наличие проблемы и обещала, что в течение двух часов отопление вернется в дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге цены на коммунальные услуги в 2021 году поднимутся в среднем на 3,3% по сравнению с декабрем 2020 года. Расценки определили на заседании правления городского комитета по тарифам во главе с Дмитрием Коптиным. Тарифы должны поднять с 1 июля следующего года.

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