В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 36 812 человек

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки городские медики успели проверить 36 812 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19, под наблюдением специалистов находится 1 614 человек. Из них 1 — в обсерваторе, 653 — контактные, 960 — на самоизоляции.

Также за сутки был обработан 4 971 вызов, поступивший по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурге прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом.