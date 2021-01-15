В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 36 812 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 36 812 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки городские медики успели проверить 36 812 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19, под наблюдением специалистов находится 1 614 человек. Из них 1 — в обсерваторе, 653 — контактные, 960 — на самоизоляции.

Также за сутки был обработан 4 971 вызов, поступивший по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурге прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом.

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