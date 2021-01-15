В Ленобласти старшеклассникам разрешили оставаться дома при морозе от -30

В Ленинградской области столбики термометров опускаются все ниже и ниже. Школьникам напомнили, при какой погоде можно остаться дома.

Об этом стало известно в пятницу, 15 января. Комитет по образованию напомнил, что ученики 1-4 классов могут не идти в школу при температуре -25 градусов и ниже.

Как сообщили в Администрации области, учащиеся 5-8 классов могут остаться дома, если на улице -28 градусов и ниже, 9-11 классы — при морозе от -30 градусов.

Общеобразовательным учебным заведениям также рекомендовано скорректировать план прогулок и занятий физкультурой на открытом воздухе, а также следить за температурой в классах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сегодня похолодает до -15 градусов, по области -12…-17, местами до -18…-23.