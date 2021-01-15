В Ленобласти старшеклассникам разрешили оставаться дома при морозе от -30

В Ленобласти старшеклассникам разрешили оставаться дома при морозе от -30
Школам рекомендовано скорректировать план прогулок. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В Ленинградской области столбики термометров опускаются все ниже и ниже. Школьникам напомнили, при какой погоде можно остаться дома.

Об этом стало известно в пятницу, 15 января. Комитет по образованию напомнил, что ученики 1-4 классов могут не идти в школу при температуре -25 градусов и ниже.

Как сообщили в Администрации области, учащиеся 5-8 классов могут остаться дома, если на улице -28 градусов и ниже, 9-11 классы — при морозе от -30 градусов.

Общеобразовательным учебным заведениям также рекомендовано скорректировать план прогулок и занятий физкультурой на открытом воздухе, а также следить за температурой в классах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сегодня похолодает до -15 градусов, по области -12…-17, местами до -18…-23.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть холода школьники


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Органный фестиваль, встреча с актрисой Зоей Буряк и выставка костюмов: куда ...
Приставы Петербурга оштрафовали предпринимателя на 100 тысяч рублей за ...
Главные события уходящей недели в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лисами, гуляющими по городу
Эксперты рассказали, на что тратились петербуржцы в новогодние каникулы
Депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом
В Петербурге наградили полицейских, которые спасли 3-летнюю девочку из ...
В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток