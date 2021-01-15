Анна Данилюк назначена на пост вице-убернатора Ленобласти по внутренней политике

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение. Анна Данилюк назначена на пост вице-губернатора региона по внутренней политике.

Информация об этом появилась в пятницу, 15 января. О назначении сообщили в официальном Telegram-канале администрации Ленинградской области.

Отмечается, что к своим обязанностям Анна Данилюк приступит с 18 января. Теперь ей предстроит заниматься внутренней политикой региона.

До этого парламентарий возглавляла комитет по молодежной политике, затем была главой комитета информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора.

На новой должности Анна Данилюк сменит Алексея Кондрашова, который теперь будет исполнять обязанности главы администрации Ломоносовского района Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Владимир Кириллов покинул пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.