Элитное жилье Петербурга подорожало за год на 21%

В Северной столице стоимость квадратного метра элитного жилья составила 415 тыс. рублей в прошлом году. Цена увеличилась на 21% по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщили в пятницу, 15 января, в исследовании консалтинговой компании Knight Frank. Отмечается, что причинами роста цен стало общее подорожание элитного жилья на фоне повышенного спроса, а также повышение цен на квартиры в более низких классах. Кроме этого, изменился выбор покупателями наиболее выгодного бюджетного предложения.

Также на рынке появилось большое количество эксклюзивных вариантов, которые повлияли на общую стоимость данного вида недвижимости.

«Это рекордный показатель с 2011 года. Причинами такого резкого уменьшения количества элитных квартир в продаже стали высокий спрос и ограниченный вывод на рынок новых объектов», – заявили эксперты в исследовании.

Таким образом, объем продаж элитного жилья в городе составил 52,2 тыс. квадратных метров или 446 квартир.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербург стал лидером среди городов России по числу заявлений на банкротство.