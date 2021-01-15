Двоих петербуржцев задержали по подозрению в контрабанде мазута на 1 млрд рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали мужчину и женщину, подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов более чем на 1 млрд рублей.

По данным МВД, злоумышленники создали криминальную схему по вывозу за границу крупной партии мазута еще в 2019 году. Они подали в таможенные органы фальшивые документы с ложными сведениями об экспортируемой продукции от имени зарубежной фирмы.

В результате мошенники вывезли мазута более чем на 1 млрд рублей. Продукция предназначалась для продажи на территории одного из прибалтийских государств. Правоохранители отмечают, что вывезенный груз относится к перечню стратегически важных ресурсов. В отношении задержанных, 44-летнего мужчины и 38-летней женщины, возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская полиция расследовала контрабанду 83 тонн говядины.