Портал «Наш Санкт-Петербург»: когда исчезнут анонимы

Анонимные пользователи портала «Наш Санкт-Петербург», похоже, превращаются в головную боль как чиновников и коммунальщиков, так и горожан. Иногда обращения от них исчисляются сотнями, тысячами, а то и десятками тысяч. Как эта проблема решается и решается ли, выясняла Gazeta.SPb.ru.

Государственный портал «Наш Санкт-Петербург» функционирует с 2014 года. Жалобы поступают, можно сказать, от анонимов. Ведь при регистрации на сайте совершенно безнаказанно в качестве имени, фамилии и адреса электронной почты можно указать какие угодно данные. Конечно, есть возможность войти в систему при помощи профиля на «Госуслугах», «ВКонтакте» или ЕСОВ. Но кто захочет рассказывать о себе, когда этого можно не делать.

«Если человек, которого в реальности зовут не так, как он зарегистрирован на портале, сообщает о реальной проблеме, мы ее решаем, поскольку нам не важно, кто скрывается под теми или иными именем и фамилией», — рассказали Gazeta.SPb в администрации Петроградского района.

Разумеется, аноним — тоже горожанин и у него есть права. Которыми некоторые, очевидно, злоупотребляют. Так, с легкой руки некоего гражданина (или гражданки) со стены дома рядом с легендарной «Камчаткой» исчезло граффити в честь годовщины со дня смерти Виктора Цоя. Его после обращения на портал «Наш Санкт-Петербург» закрасили сотрудники коммунальных служб. Поступить иначе они не могли — не имели права. В противном случае им бы грозил штраф.

Анонимы — это головная боль и для чиновников. Вот пример. На портал приходит жалоба, скажем, на неудовлетворительное состояние лестничного пролета. Обращение будет справедливым, если оно оставлено кем-то из жильцов дома. Поскольку именно они, платя за капремонт, сообща принимают подобные решения. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что заявка поступила от жителя совершенно другого района города, который заметил «непорядок», поднимаясь к кому-нибудь в гости. На подобные проверки, как водится, нужно время.

Глава администрации Центрального района Максим Мейксин видит смысл в том, чтобы разделить пользователей портала «Наш Санкт-Петербург» в зависимости от адреса проживания. Также, считает он, необходимо ввести персонализацию при регистрации и даже лимит на количество обращений в день.

«Ввиду того, что это не реализовано, ресурс превратился в площадку для различного рода активистов решающих как политические, так и другие задачи. А силы и средства органов власти и жилищно-коммунального хозяйства отвлечены на отработку сообщений, которые уже во многом не имеют отношения к уровню удовлетворенности жителей», — рассказал он Gazeta.SPb.

В результате, говорит Мейксин, администрация Центрального района фиксирует анонимов, которые порой подают до 800-900 жалоб в день, а также 15-20 тысяч обращений от одного пользователя, в том числе по адресам, к которым такие люди не имеют никакого отношения.

«Согласитесь, если заявитель не живет в этом доме, а подаёт жалобу на качество уборки или работу лифта, то самый главный вопрос, зачем он это делает. В любом случае считаем необходимым серьезным образом менять подходы к работе портала», — заключил глава Центрального района.

О планах по смене этих подходов, а также о том, почему на портале «Наш Санкт-Петербург» до сих пор можно оставлять анонимные обращения, хотя эта проблема поднималась не единожды, мы поинтересовались у комитета по информатизации и связи, куда направили запрос.

Координирует и контролирует деятельность комитета по информатизации и связи (председатель — Станислав Казарин) вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв. Напомним, сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов направил в Законодательное Собрание Петербурга представление на согласование Станислава Казарина на пост вице-губернатора, который будет отвечать за решение вопросов информатизации и связи.