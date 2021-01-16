Бразильская фармкомпания попросила разрешение на срочное использование «Спутника V»

Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Вакцина от коронавируса станет доступнее со временем. Фото: minzdrav.gov.ru

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций запросили у Национального агентства по санитарному надзору Бразилии одобрение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».

Речь идет об использовании 10 млн доз отечественного препарата. Как сообщил ТАСС данная мера объясняется ухудшением ситуации с распространением COVID-19 на территории Бразилии.

К настоящему моменту в стране подтверждено 8 393 492 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России будут испытывать вакцину «Спутник V» на онкобольных. Исследование продлится около 6-7 месяцев.