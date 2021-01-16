В России будут испытывать вакцину «Спутник V» на онкобольных

В России будут испытывать вакцину &#171;Спутник V&#187; на онкобольных
Вакцину Спутник V испытают на онкопациентах. Фото: сайт вакцины

В России готовятся проводить клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологией. Об этом заявил внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Как сообщает ТАСС, эксперты рассчитывают на то, что исследования с участием онкопациентов пройдут быстро и эффективно. Также Каприн выразил надежду, что результаты покажут отсутствие токсичности. По его словам, исследование продлится около 6-7 месяцев. За это время специалисты должны оценить влияние препарата на онкобольных.

Специалист добавил, что в скором времени ученые объявят набор добровольцев для исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Петербурга выяснят, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19. Обнаруженные генетические факторы индивидуальной устойчивости к коронавирусу помогут создать новые способы лечения и диагностики предрасположенности.

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