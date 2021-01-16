Россия вошла в топ-5 стран с самым высоким числом мигрантов

В 2020 году две трети всех международных мигрантов жили в 20 странах. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В 2020 году две трети всех международных мигрантов жили в 20 странах. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов.

Так, число мигрантов в РФ в 2020 году составило 12 млн. Главным направлением для них стали Соединенные Штаты, где в прошлом году насчитывался 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), далее следуют Германия и Саудовская Аравия. Замыкает пятерку лидеров Великобритания с 9 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат ЗакСа предложил ввести ограничения на работу в такси для мигрантов. Он считает, что это позволит обезопасить пассажиров от различных инцидентов.