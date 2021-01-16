В Москве предпринимателей и самозанятых добавили в список для вакцинации

В Москве предпринимателей и самозанятых добавили в список для вакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

В столице России увеличивают количество категорий, которым можно принять участие в вакцинации от коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник V» стал доступным в Москве для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

Об этом стало известно в субботу, 16 января. Мэр Москвы Сергей Собянин написал о постановлении на своем официальном сайте.

Сообщается, что индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые москвичи теперь могут сделать прививку от коронавируса. Вакцинация для данных категорий станет доступной 19 января.

«Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», – говорится в сообщении градоначальника столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин рассказал, когда Москва вернется к нормальной жизни.

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