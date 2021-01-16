В России за сутки провели 583 тыс. тестов на коронавирус

На территории России за сутки провели свыше 583 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Российские медики с начала пандемии провели уже более 96,2 млн лабораторных исследований на Covid-19.

Как сообщили представители оперативного штаба со ссылкой на данные Роспотребнадзора, под наблюдением находятся почти 613,5 тыс.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 36 тыс. человек.