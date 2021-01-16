В России за сутки провели 583 тыс. тестов на коронавирус

В России за сутки провели 583 тыс. тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

На территории России за сутки провели свыше 583 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Российские медики с начала пандемии провели уже более 96,2 млн лабораторных исследований на Covid-19.

Как сообщили представители оперативного штаба со ссылкой на данные Роспотребнадзора, под наблюдением находятся почти 613,5 тыс.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 36 тыс. человек.

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