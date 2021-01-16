В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 36 тыс. человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 36 тыс. человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В Северной столице медики продолжают проверять местных жителей на выявление коронавирусной инфекции нового типа. За минувшие сутки горожане сдали 36 812 тестов.

Об этом стало известно сегодня, 16 января. Как сообщили в оперштабе по борьбу с болезнью, под наблюдением специалистов находится 1 480 человек. Из них 1 — в обсерваторе, 524 — контактные, 955 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 4 138 вызов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия остановится, если в Петербурге будут привиты 3 млн человек. В скором времени в городе на Неве откроются дополнительные 26 пунктов вакцинации в поликлиниках, и еще 24 — в частных и ведомственных медучреждениях.

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