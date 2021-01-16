В России за сутки от коронавируса скончались 590 человек

Россия находится на четвёртом месте по числу заразившихся коронавирусом в мире. Фото: комитет по здравоохранению

Россия находится на четвёртом месте по числу заразившихся коронавирусом в мире. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки коронавирус унес жизни 590 человек.

Об этом стало известно в субботу, 16 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего с начала пандемии в нашей стране умерло более 65 тыс. человек. Петербуржцев в их числе – 8 тыс.

На данный момент Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся Covid-19 в мире. В стране с начала пандемии зарегистрировали 3,5 млн заболевших.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге отмечают снижение коронавирусных смертей. За сутки в городе подтвердили смерть 67 человек, сдавших положительный тест на выявление коронавируса.