В Петербурге задержан 17-летний подросток по подозрению в убийстве мамы и дяди

В Северной столице правоохранительные органы расследуют убийство женщины и мужчины на проспекте Шаумяна. Задержан подозреваемый 17-летний подросток.

Двойное убийство случилось в Красногвардейском районе. В одной из квартир дома №54 на проспекте Шаумяна сегодня, 16 января, были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает 78.ruсо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, погибшими являются мать и дядя 17-летнего подростка, который задержан как подозреваемый. На месте происшествия работают следователи, выясняются все детали произошедшего.

Отметим, что трупы обнаружил отчим задержанного мальчика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Рязани найдено тело главного редактора новостного портала. Причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения, которые, по предварительной информации, были нанесены в ходе бытовой ссоры.