В Рязани найдено тело главного редактора новостного портала

В Рязани найдена убитой в своей квартире главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Женщина скончалась от ножевых ранений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело женщины было найдено накануне, 15 января. Причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения, которые, по предварительной информации, были нанесены в ходе бытовой ссоры.

Кроме этого, убийство журналистки подтвердили и на месте работы в «Рязань.Лайф». Там сообщили, что главреда не стало.

На данный момент по подозрению в убийстве задержан муж скончавшейся. Он сам пришел в полицию и признался в содеянном. В семье случился конфликт, который закончился ножевыми ранениями.

Отметим, что у погибшей осталось двое детей, которые в момент ссоры с мужем ушли из дома. Семейная пара находилась определенное время в процессе развода.

На официальной странице девушки во «ВКонтакте» подписчики оставляют комментарии и также винят в убийстве мужа.

«Какая беда, надеюсь найдут того кто с тобой это натворил, вечная память» «искать не надо — это муж….», – пишут подписчики скончавшейся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подполковник с женой скончались во время БДСМ-сессии в Подмосковье.