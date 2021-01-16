В Рязани найдено тело главного редактора новостного портала

В Рязани найдена убитой в своей квартире главный редактор портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Женщина скончалась от ножевых ранений.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело женщины было найдено накануне, 15 января. Причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения, которые, по предварительной информации, были нанесены в ходе бытовой ссоры.
Кроме этого, убийство журналистки подтвердили и на месте работы в «Рязань.Лайф». Там сообщили, что главреда не стало.
На данный момент по подозрению в убийстве задержан муж скончавшейся. Он сам пришел в полицию и признался в содеянном. В семье случился конфликт, который закончился ножевыми ранениями.
Отметим, что у погибшей осталось двое детей, которые в момент ссоры с мужем ушли из дома. Семейная пара находилась определенное время в процессе развода.
На официальной странице девушки во «ВКонтакте» подписчики оставляют комментарии и также винят в убийстве мужа.
«Какая беда, надеюсь найдут того кто с тобой это натворил, вечная память»
«искать не надо — это муж….», – пишут подписчики скончавшейся.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подполковник с женой скончались во время БДСМ-сессии в Подмосковье.