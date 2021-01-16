В Сербию поставят 250 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Сербию поставят 250 тысяч доз вакцины &#171;Спутник V&#187;
Насколько регулярными будут поставки, не уточняется. Фото: sputnikvaccine.com

Во вторник, 19 января, в Сербию должны прибыть 250 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом в субботу, 16 января, заявил глава государства Александр Вучич, встречая в аэропорту Белграда первую партию китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Кроме того, в понедельник страна примет 19,5 тысяч доз вакцины Pfizer. Таким образом, за четыре дня Сербия получит почти 1,5 млн доз важного препарата, передает РИА Новости.

Напомним, что местные власти планируют вакцинировать 80% населения страны, где живет, в общей сложности, 7 млн человек. При этом Сербия готова использовать вакцину различных производителей. С начала пандемии подхватили ковид более 370 тысяч сербов, 3 708 человек скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Солсберийском соборе в Великобритании открылся пункт вакцинации от COVID-19 людей старше 80 лет.

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