Солсберийский собор стал пунктом вакцинации от коронавируса

Солсберийский собор стал пунктом вакцинации от коронавируса
История Солсберийского собора насчитывает 800 лет. Фото: pixabay

В соборе британского города Солсбери в графстве Уилтшир открылся временный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Информацию об этом опубликовали в официальном аккаунте собора в Twitter. После перехода на пятый уровень ограничений (самый строгий) религиозные учреждения в Англии закрылись, но вскоре собор вновь распахнул свои двери — на этот раз для возможности вакцинации людей старше 80 лет. Ставить прививки, как сообщает Guardian, будут в сопровождении органной музыки.

«Мы гордимся тем, что играем роль в программе вакцинации», — заявил настоятель собора Николас Пападопулос. Напомним, что жесткий карантин в Великобритании введен из-за нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее других, создавая слишком высокую нагрузку на систему здравоохранения. Британские власти не исключают, что локдаун могут продлить до конца марта, а ограничения — еще больше ужесточить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые разработали систему для выявления «британского» штамма коронавируса.

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Солсберийский собор стал пунктом вакцинации от коронавируса