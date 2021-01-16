Солсберийский собор стал пунктом вакцинации от коронавируса

В соборе британского города Солсбери в графстве Уилтшир открылся временный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Информацию об этом опубликовали в официальном аккаунте собора в Twitter. После перехода на пятый уровень ограничений (самый строгий) религиозные учреждения в Англии закрылись, но вскоре собор вновь распахнул свои двери — на этот раз для возможности вакцинации людей старше 80 лет. Ставить прививки, как сообщает Guardian, будут в сопровождении органной музыки.

«Мы гордимся тем, что играем роль в программе вакцинации», — заявил настоятель собора Николас Пападопулос. Напомним, что жесткий карантин в Великобритании введен из-за нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее других, создавая слишком высокую нагрузку на систему здравоохранения. Британские власти не исключают, что локдаун могут продлить до конца марта, а ограничения — еще больше ужесточить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые разработали систему для выявления «британского» штамма коронавируса.