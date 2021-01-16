В России разработали тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса

Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создали тест, способный выявить «британский» штамм коронавирусной инфекции. На исследование требуется всего полтора часа.

Как объясняют в самом ведомстве, тест может различать формы коронавируса, анализируя особые последовательности олигонуклеотидов. Благодаря технологии изотермический амплификации анализ можно выполнить за 1,5 часа с момент забора мазка. Сегодняшние классические тесты требуют в три раза больше времени.

В Роспотребнадзоре уточняют, что такой набор реагентов создан и применяется впервые в мире. Сейчас тест-система находится на завершающей стадии клинических испытаний. По словам главы Роспотребнадзора, тесты для выявления мутаций коронавирус станут доступны в ближайшие 2-3 недели.

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