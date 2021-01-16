Эксперт рассказал, когда пандемия пойдет на спад в России

Коронавирусная инфекция продолжает быть главной опасностью для россиян. Однако есть прогноз, что текущий год будет менее тяжелый, чем предыдущий.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на специалиста по биологической защите Георгия Фролова, облегчение с приростом новых случаев может прийти в случае выработки коллективного иммунитета к болезни.

«Это будет связано, в первую очередь, с тем, что очень много людей переболевают самостоятельно, минуя даже лечение врачами. Возникнет так называемое понятие коллективного иммунитета», – пояснил эксперт.

Кроме этого, большую роль в борьбе с коронавирусом сыграет вакцинация. При этом, испортить ситуацию в России может открытие границ, – в мире бушует большое количество новых штаммов, которые более опасны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Китае за пять дней построили больницу на 1,5 тысяч мест для пациентов с COVID-19.